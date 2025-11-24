NORTH SIOUX CITY FIRE CHIEF TO RETIRE

THE LONG TIME FIRE CHIEF OF NORTH SIOUX CITY IS RETIRING AT THE END OF THE YEAR.
BILL PAPPAS HAS SERVED AS FIRE CHIEF SINCE 1989, OVER 35 YEARS IN NORTH SIOUX WHERE HE FIRST STARTED IN 1986. AS AS FIRE FIGHTER.
IN AUGUST, A NEW TRAINING FACILITY WAS NAMED IN HIS HONOR.
NORTH SIOUX CITY HAS POSTED THE JOB OPENING TO REPLACE THE FIRE CHIEF WITH APPLICATIONS BEING ACCEPTED NOW THROUGH DECEMBER 31ST.
THE NORTH SIOUX CITY FIRE DEPARTMENT RESPONDS TO AN AVERAGE OF 900 CALLS ANNUALLY.
THE DEPARTMENT EMPLOYS 3 FULL-TIME PARAMEDICS, 4 PART-TIME PARAMEDICS, AND MAINTAINS A VOLUNTEER BASE OF APPROXIMATELY 30 MEMBERS.