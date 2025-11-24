GOP GOVERNOR & U.S. HOUSE CANDIDATES FORUM TO BE HELD IN HOLSTEIN

REPUBLICAN CANDIDATES HOPING TO WIN THE NOMINATION FOR GOVERNOR OF IOWA AND THE 4TH DISTRICT CONGRESSIONAL SEAT WILL BE IN HOLSTEIN THIS EVENING TO EXPRESS THEIR VIEWS AT A G-O-P FORUM.
THE CANDIDATES RUNNING FOR GOVERNOR INCLUDE EDDIE ANDREWS, RANDY FEENSTRA, ZACH LAHN, BRAD SHERMAN AND ADAM STEEN.
THE CANDIDATES FOR CONGRESS WHO WILL SPEAK INCLUDE DOUGLAS JENSEN, CHRIS MCGOWAN, RYAN RHODES, CHRISTIAN SCHLAEFER AND MATT WINDSCHITL.
IOWA SECRETARY OF STATE PAUL PATE WILL BE THE EMCEE OF THE TICKETED EVENT HOSTED BY THE IDA COUNTY REPUBLICANS.
IT BEGINS AT 6PM AT THE COBBLESTONE EVENT CENTER AT 2011 INDORF, THE INTERSECTION OF HIGHWAYS 20 AND 59 SOUTH OF HOLSTEIN.