FEDS APPROVE NORTH SIOUX DISASTER RELIEF PLAN

GOVERNOR LARRY RHODEN SAYS THE U.S. DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT HAS APPROVED SOUTH DAKOTA’S COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT DISASTER RELIEF ACTION PLAN FOR NORTH SIOUX CITY.
RHODEN SAYS IT BRINGS THE CITY ONE STEP CLOSER TO THE RESOURCES IT NEEDS TO REBUILD STRONGER THAN BEFORE.
RHODEN DISCUSSED THE ISSUE WITH SENATOR JOHN THUNE AND HIS TEAM IN OCTOBER, AND SAYS THUNE’S ASSISTANCE WAS AN IMPORTANT PART OF GETTING THE ACTION PLAN APPROVED IN A TIMELY MANNER.
SOUTH DAKOTA IS RECEIVING OVER $15 MILLION DOLLARS IN LONG TERM RECOVERY FUNDS FOLLOWING THE SEVERE STORMS, FLOODING AND STARIGHT LINE WINDS THAT HIT THE STATE IN 2024.
UNION COUNTY, INCLUDING NORTH SIOUX CITY, DAKOTA DUNES AND JEFFERSON, WAS HARD HIT BY THOSE STORMS.
