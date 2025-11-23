WAR EAGLE HUMAN RIGHTS AWARD WINNERS NAMED

THE SIOUX CITY HUMAN RIGHTS COMMISSION HAS ANNOUNCED THE LOCAL INDIVIDUALS AND ORGANIZATIONS FOR OUTSTANDING PUBLIC SERVICE IN PROMOTING CIVIL AND HUMAN RIGHTS IN THE SIOUXLAND AREA.
THE WAR EAGLE AWARDS WILL BE PRESENTED TO UNITY IN ACTION, FOUNDED IN 2014 IN SOUTH SIOUX CITY, WHICH IS. DEDICATED TO EMPOWERING LOCAL LATINO AND IMMIGRANT COMMUNITIES THROUGH EDUCATION, ADVOCACY, AND ESSENTIAL SUPPORT SERVICES.
THE URBAN NATIVE CENTER, FOR CONSISTENT SUPPORT OF INDIGENOUS FAMILIES AND STRENGTHENING COMMUNITY CONNECTIONS IN SIOUX CITY.
ITS WORK FOCUSES ON CULTURAL EDUCATION, YOUTH DEVELOPMENT, AND COMMUNITY ENGAGEMENT.
THE THIRD RECIPIENT IS JESSICA LOPEZ-WALKER, A BRIAR CLIFF UNIVERSITY STUDENT PURSUING ART-AS-THERAPY.
SHE SERVES AS PRESIDENT OF SIOUXLAND NOW, AND A BOARD MEMBER OF SHIP, WOMEN AWARE, AND THE HUMAN RIGHTS COMMISSION, AND IS CO-FACILITATOR OF THE ANNUALMEMORIAL MARCH.
THE UNIVERSAL HUMAN RIGHTS DAY WAR EAGLE AWARD CEREMONY WILL BE HELD ON WEDNESDAY, DECEMBER 10, FROM 6 P.M. TO 8 P.M. AT THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM,