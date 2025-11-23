SC SCHOOL BOARD TO MEET TWICE NOW MONDAY

THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD HAS DECIDED TO CANCEL ITS SPECIAL SESSION AS OF 11:16 AM. MONDAY.
THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD OF DIRECTORS WILL ONCE AGAIN HOLD A CLOSED SESSION AT NOON MONDAY TO
EVALUATE THE PROFESSIONAL COMPETENCY OF AN INDIVIDUAL WHOSE APPOINTMENT,HIRING, PERFORMANCE, OR DISCHARGE IS BEING CONSIDERED WHEN NECESSARY TO PREVENT NEEDLESS AND IRREPARABLE INJURY TO THAT INDIVIDUAL’S REPUTATION.
THAT INDIVIDUAL HAS REQUESTED THE CLOSED SESSION.
THEN AT 6PM ,THE BOARD WILL HOLD ITS FINAL REGULAR MEETING OF ITS CURRENT MEMBERS.
ITEM 9A ON THAT AGENDA HAS ASSOCIATE SUPERINTENDENT ANGELA BEMUS PRESENTING THE BOARD A RECOMMENDATION REGARDING TERMINATION OF AN EMPLOYMENT CONTRACT AND THE FILING OF THAT RECOMMENDATION WITH THE BOARD SECRETARY.
THEY WILL RECOGNIZE RETIRING BOARD MEMBER DAN GREENWELL AND ADJOURN.
FOLLOWING THAT, THE THREE NEWLY ELECTED BOARD MEMBERS FROM THE NOVEMBER 4TH ELECTION, JAN. GEORGE, CYNDI HANSON, AND BOBBY MICHAELSON WILL TAKE THE OATH OF OFFICE IN THE FIRST MEETING OF THE NEW CITY SCHOOL BOARD.
A BOARD PRESIDENT AND VICE PRESIDENT WILL BE NOMINATED AND ELECTED IN THE ORGANIZATIONAL MEETING.