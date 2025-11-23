ONE MAN IS DEAD FOLLOWING AN OFFICER INVOLVED SHOOTING IN BERESFORD, SOUTH DAKOTA FRIDAY NIGHT.
SOUTH DAKOTA ATTORNEY GENERAL MARTY JACKLEY SAYS A BERESFORD POLICE OFFICER CONDUCTED A TRAFFIC STOP ON A FORD EXPLORER AT 8:48 P.M. IN THE PARKING LOT OF THE TRUCK TOWNE TRAVEL PLAZA ON HIGHWAY 46 IN BERESFORD.
THE OFFICER INVOLVED SHOOTING TOOK PLACE DURING THE TRAFFIC STOP, CLAIMING THE LIFE OF 36-YEAR-OLD
CHRISTOPHER JOHN PEARSON OF AURORA, SD, WHO WAS THE DRIVER OF THE FORD.
HE WAS PRONOUNCED DEAD AT THE SCENE.
THE OFFICER WAS NOT INJURED.AND NO OTHER DETAILS OF THE SHOOTING HAVE BEEN RELEASED.
JACKLEY SAYS AN AUTOPSY OF PEARSON WILL TAKE PLACE AND THE STATE’S DIVISION OF CRIMINAL INVESTIGATION WILL HANDLE THE SHOOTING INVESTIGATION.
THIS IS THE SEVENTH OFFICER INVOLVED SHOOTING IN SOUTH DAKOTA THIS YEAR.