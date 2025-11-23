HOLIDAY LIGHTED PARADE TO ROLL THROUGH DOWNTOWN

THE HOLIDAY SEASON BEGINS IN SIOUX CITY’S DOWNTOWN MONDAY EVENING, STARTING AT 6:15PM WITH THE ANNUAL LIGHTED PARADE SPONSORED BY THE INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS LOCAL 231.
THE PARADE WILL TRAVEL ALONG 4TH STREET, FROM IOWA STREET TO NEBRASKA STREET ENDING UP OUTSIDE OF THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM.
MUSEUM DIRECTOR STEVE HANSEN SAYS THAT’S WHERE SANTA WILL LIGHT UP THE GIANT HOLIDAY TREE:

HANSEN SAYS THE PUBLIC MUSEUM WILL ALSO BE DECORATED IN THE CHRISTMAS AND HOLIDAY SPIRIT:

FOR THOSE WATCHING THE PARADE A DESIGNATED ACCESSIBLE VIEWING AREA WILL BE AVAILABLE OUTSIDE THE SIOUX CITY CONVENTION CENTER, WITH A SENSORY FRIENDLY SPACE LOCATED INSIDE.
THESE SPACES ARE FREE TO THE PUBLIC TO ENSURE A SAFE AND ENJOYABLE EXPERIENCE FOR INDIVIDUALS WITH SENSORY SENSITIVITIES.
AFTER LIGHTING THE TREE, SANTA WILL STOP AT ART SUX GALLERY AT 515 4TH STREET TO GREET ATTENDEES.
KIDS OF ALL AGES ARE INVITED TO DROP OFF THEIR LETTERS TO SANTA’S IN HIS BRAND NEW MAILBOX LOCATED INSIDE THE GALLERY THROUGHOUT THE HOLIDAY SEASON.