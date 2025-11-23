FESTIVAL OF TREES ON DISPLAY IN HO CHUNK CENTRE

THE HO-CHUNK CENTRE IN DOWNTOWN SIOUX CITY IS BEING FILLED WITH BRIGHTLY DECORATED CHRISTMAS TREES THIS WEEKEND.
ROSEY STRONCK CO-CHAIRS THE FESTIVAL OF TREES COMMITTEE AND INVITES ALL TO ATTEND THE ANNUAL EVENT MONDAY EVENING AS PART OF THE CHRISTMAS IN DOWNTOWN SIOUX CITY PARADE AND CELEBRATION:
ROSEY1 OC……..JAYCEES. :13
THE TREES WILL EVENTUALLY BE AUCTIONED OFF TO BENEFIT A LOCAL CHARITY:
ROSEY2 OC……..SIOUXLAND HUMANE SOCIETY. :23
THERE WILL ALSO BE ENTERTAINMENT WITH THE GRACE UNITED METHODIST CHURCH SOLID BRASS BELL CHOIR PERFORMING BEGINNING AT 6:15 PM.
THERE WILL ALSO BE PERFORMANCES BY SOCORRA’S PERFORMING ARTS, THE ARENA DANCE ACADEMY, AND SIOUX CREW HIP HOP GROUP.
THE FESTIVAL OF TREES HAS RAISED OVER $480,000 FOR LOCAL CHARITIES OVER THE LAST THREE DECADES.