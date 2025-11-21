TYSON TO CLOSE LEXINGTON NEBRASKA PLANT

TYSON FOODS HAS ANNOUNCED IT WILL CLOSE THEIR BEEF PROCESSING PLANT LOCATED IN LEXINGTON, NEBRASKA.
THE COMPANY SAYS WILL END OPERATIONS IN LEXINGTON AND CONVERT ITS AMARILLO, TEXAS, BEEF FACILITY TO A SINGLE, FULL-CAPACITY SHIFT.
THE COMPANY SAYS PRODUCTION WILL BE INCREASED AT OTHER COMPANY BEEF FACILITIES.
THE LEXINGTON PLANT EMPLOYS AROUND 2700 WORKERS AND TYSON DID NOT NAME A SPECIFIC CLOSING DATE.
TYSON FOODS SAYS THEY RECOGNIZE THE IMPACT THESE DECISIONS HAVE ON TEAM MEMBERS AND THE COMMUNITIES WHERE THEY OPERATE.
THE COMPANY SAYS THEY ARE COMMITTED TO SUPPORTING THEIR TEAM MEMBERS THROUGH THIS TRANSITION, INCLUDING HELPING THEM APPLY FOR OPEN POSITIONS AT OTHER FACILITIES AND PROVIDING RELOCATION BENEFITS.
U.S. SENATOR DEB FISCHER OF NEBRASKA, WHO SERVES ON THE SENATE AGRICULTURE COMMITTEE, SAYS SHE IS EXTREMELY DISAPPOINTED BY THIS NEWS.
FISCHER SAYS AS THE SINGLE LARGEST EMPLOYER IN LEXINGTON, TYSON’S ANNOUNCEMENT WILL HAVE A DEVASTATING IMPACT ON A WONDERFUL COMMUNITY, THE REGION, AND NEBRASKA.