SIOUXLAND REGIONAL TRANSIT RECEIVES $9.7 MILLION GRANT

THE SIOUXLAND REGIONAL TRANSIT SYSTEM HAS BEEN AWARDED A $9.7 MILLION LOW OR NO EMISSION GRANT THROUGH THE IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION FROM THE FEDERAL TRANSIT ADMINISTRATION.
THE FUNDS WILL SUPPORT IMPROVEMENTS TO PUBLIC TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE IN SIOUXLAND INCLUDING A SIOUX CITY FACILITY EXPANSION TO PROVIDE ADDITIONAL BUS STORAGE SPACE AND TWO ALTERNATIVE-FUELED BUSES WITH CHARGING INFRASTRUCTURE.
THE FUNDS ALSO WILL SUPPORT THE COST OF A NEW LE MARS TRANSIT FACILITY INCLUDING 16 BUS STALLS, A CONFERENCE ROOM, BREAK ROOM, AND OFFICES.
THE AWARD IS PART OF IOWA’S HISTORIC $77 MILLION IN D-O-T GRANTS, THE LARGEST AMOUNT THE STATE HAS EVER RECEIVED FOR TRANSIT IMPROVEMENTS.