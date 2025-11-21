Home Local News CARRIE JONES SENTENCED TO LIFE IN PRISON FOR LAUREL NEB MURDERS

CARRIE JONES SENTENCED TO LIFE IN PRISON FOR LAUREL NEB MURDERS

Woody Gottburg
THE WIFE OF A CONVICTED QUADRUPLE KILLER IN NEBRASKA HAS BEEN SENTENCED TO LIFE IN PRISON WITHOUT PAROLE FOR HER ROLE IN THOSE MURDERS.

46-YEAR-OLD CARRIE JONES OF LAUREL, NEBRASKA WAS HANDED A LIFE SENTENCE THURSDAY.

PROSECUTORS SAY SHE ENCOURAGED HER HUSBAND, JASON JONES, TO KILL FOUR PEOPLE IN LAUREL IN 2022.

A SEPARATE HEARING WAS HELD THURSDAY FOR JASON JONES TO DETERMINE IF HE WILL BE GIVEN THE DEATH PENALTY FOR THOSE MURDERS.

A THREE JUDGE PANEL WILL GIVE THEIR DECISION ON THAT NEXT APRIL.

JASON JONES IS CURRENTLY SERVING LIFE IN PRISON.

