CARRIE JONES SENTENCED TO LIFE IN PRISON FOR LAUREL NEB MURDERS

THE WIFE OF A CONVICTED QUADRUPLE KILLER IN NEBRASKA HAS BEEN SENTENCED TO LIFE IN PRISON WITHOUT PAROLE FOR HER ROLE IN THOSE MURDERS.
46-YEAR-OLD CARRIE JONES OF LAUREL, NEBRASKA WAS HANDED A LIFE SENTENCE THURSDAY.
PROSECUTORS SAY SHE ENCOURAGED HER HUSBAND, JASON JONES, TO KILL FOUR PEOPLE IN LAUREL IN 2022.
A SEPARATE HEARING WAS HELD THURSDAY FOR JASON JONES TO DETERMINE IF HE WILL BE GIVEN THE DEATH PENALTY FOR THOSE MURDERS.
A THREE JUDGE PANEL WILL GIVE THEIR DECISION ON THAT NEXT APRIL.
JASON JONES IS CURRENTLY SERVING LIFE IN PRISON.
File photo