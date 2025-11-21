CAMP HIGH HOPES AWARDED OVER $800,000 FOR NEW MULTI-PURPOSE CENTER

CAMP HIGH HOPES IN SIOUX CITY HAS BEEN AWARDED $818,000 TO BUILD A NEW MULTI-PURPOSE ADAPTIVE RECREATION CENTER.
THE IOWA ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY BOARD APPROVED THE AWARD THROUGH THE COMMUNITY ATTRACTION AND TOURISM PROGRAM.
CAMP EXECUTIVE DIRECTOR SARAH MORGAN SAYS THE PLAN FOR THE CENTER HAS BEEN IN THE WORKS FOR AWHILE FOR THE CAMP FOR CHILDREN, TEENS AND ADULTS WITH SPECIAL NEEDS:
HIGHHOPES1 OC…….FOR US. :10
THE NEW BUILDING WILL ENABLE THE CAMP TO ADD MORE ACTIVITIES AND PROGRAMS:
HIGHHOPES2 OC……….AS WELL. :24
MORGAN SAYS ONCE THE NEW BUILDING IS COMPLETED, THE CAMP WILL BE ABLE TO SERVE 40% MORE VISITORS:
HIGHHOPES3 OC……..OUR WAIT LIST. :22
THE TOTAL PROJECT COST IS $4.1 MILLION AND MORGAN SAYS THEY STILL NEED TO RAISE A LITTLE OVER ONE MILLION DOLLARS MORE TO COMPLETE IT’S FUNDING.
Renditions from Camp High Hopes