TOUR OF HOLIDAY HOMES HELD FOR BIG BROTHERS BIG SISTERS

THE BIG BROTHERS BIG SISTERS OF SIOUXLAND TOUR OF HOMES BEGINS THURSDAY IN DAKOTA DUNES.
THE FESTIVE TRADITION FEATURES FIVE PROFESSIONALLY BEAUTIFULLY HOMES DECORATED FOR THE HOLIDAYS.
THE THREE HOUR TOURS WILL RUN DAILY THROUGH SATURDAY WITH 12 TIME SLOTS AVAILABLE, STARTING AND ENDING AT THE HOLIDAY INN AT 885 COTTONWOOD LANE IN DAKOTA DUNES.
TICKETS FOR THE FUNDRAISER ARE STILL AVAILABLE AT $75 EACH AND CAN BE PURCHASED ONLINE AT http://BIGBROTHERSBIGSISTERS.COM OR BY CALLING 712-239-9890 X117.
ALL PROCEEDS FROM THIS EVENT SUPPORT THE YOUTH MENTORING PROGRAMS PROVIDED BY BIG BROTHERS BIG SISTERS OF SIOUXLAND.