SIOUX CITY MAN SENTENCED TO PRISON ON FEDERAL DRUG COUNT

A SIOUX CITY MAN HAS BEEN SENTENCED TO 15 AND A HALF YEARS IN PRISON ON A FEDERAL DRUG CHARGE.

56-YEAR-OLD JON WAUGH WAS SENTENCED THIS WEEK ON A CHARGE OF POSSESSING WITH INTENT TO DISTRIBUTE METHAMPHETAMINE WITHIN 1,000 FEET OF A PROTECTED LOCATION.

POLICE ARRESTED WAUGH OUTSIDE HIS APARTMENT IN AUGUST OF 2024.

HE WAS CARRYING APPROXIMATELY 112 GRAMS OF METH AND $854 IN CASH.

POLICE SEARCHED WAUGH’S RESIDENCE AND SEIZED OVER A KILOGRAM OF PURE METH, A SCALE WITH METH RESIDUE, DRUG PARAPHERNALIA, AND FOUR FIREARMS, ONE OF WHICH WAS STOLEN.

WAUGH’S RESIDENCE WAS WITHIN 1,000 FEET OF A LOCAL ELEMENTARY SCHOOL IN SIOUX CITY.

 

