SEMI DRIVER TICKETED IN TRAIN VS TRUCK COLLISION ON SINGING HILLS BLVD

THE DRIVER OF A SEMI TRUCK AND TRAILER HAULING MEAT THAT WAS STRUCK BY A UNION PACIFIC TRAIN WEDNESDAY AFTERNOON HAS BEEN TICKETED FOR A TRAFFIC VIOLATION.
SGT. TOM GILL OF THE SIOUX CITY POLICE SAYS THE ACCIDENT HAPPENED AROUND 2:30PM;
THE DRIVER OF THE SEMI WAS 29-YEAR-OLD AHMED ABDI ABDIKADIR OF SOUTH SIOUX CITY, WHO IS EMPLOYED BY A SOUTH SIOUX CITY TRANSPORTATION COMPANY.
SGT. GILL SAYS THE TRAIN ENGINEER COULD NOT AVOID HITTING THE SEMI:
SINGING HILLS BOULEVARD WAS BLOCKED INTO WEDNESDAY NIGHT AT HIGHWAY 75 FOR INVESTIGATORS TO ASSESS DAMAGES AT THE SCENE AND FOR CLEAN UP TO TAKE PLACE.
ABDIKADIR WAS TICKETED FOR FAILURE TO OBEY A STOP SIGNAL AS THE RED LIGHTS WERE FLASHING WITH THE TRAIN APPROACHING:
SGT. GILL SAYS YOU SHOULD NEVER TRY TO OUTRUN AN APPROACHING TRAIN YOU CAN SEE AT AN INTERSECTION WITH FLASHING LIGHTS AT A RAILROAD CROSSING.