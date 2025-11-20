Home Local News LITTLE PRIEST TRIBAL COLLEGE RECEIVES $5 MILLION GIFT

LITTLE PRIEST TRIBAL COLLEGE RECEIVES $5 MILLION GIFT

Woody Gottburg
LITTLE PRIEST TRIBAL COLLEGE IN WINNEBAGO, NEBRASKA IS CELEBRATING THE LARGEST GIFT IN THE SCHOOL’S HISTORY.

COLLEGE PRESIDENT MANOJ PATIL ANNOUNCED THE MULTI MILLION DOLLAR GIFT AT A THURSDAY MORNING NEWS CONFERENCE ON CAMPUS:

THE MONEY WILL BE USED TO HELP FINANCE A NEW 10 ACRE CAMPUS EXPANSION AT A TOTAL COST OF $60 MILLION DOLLARS:

PATIL ALSO ANNOUNCED A FEDERAL GRANT THAT WILL HELP THE EXPANSION PROJECT:

MACKENZIE SCOTT IS THE EX-WIFE OF JEFF BAZOS, THE FORMER C-E-O AND PRESIDENT OF AMAZON.

HER FOUNDATION HAS CONTRIBUTED BILLIONS OF DOLLARS TO COLLEGES AND UNIVERSITIES AROUND THE WORLD.

 

