LITTLE PRIEST TRIBAL COLLEGE RECEIVES $5 MILLION GIFT

LITTLE PRIEST TRIBAL COLLEGE IN WINNEBAGO, NEBRASKA IS CELEBRATING THE LARGEST GIFT IN THE SCHOOL’S HISTORY.
COLLEGE PRESIDENT MANOJ PATIL ANNOUNCED THE MULTI MILLION DOLLAR GIFT AT A THURSDAY MORNING NEWS CONFERENCE ON CAMPUS:
THE MONEY WILL BE USED TO HELP FINANCE A NEW 10 ACRE CAMPUS EXPANSION AT A TOTAL COST OF $60 MILLION DOLLARS:
PATIL ALSO ANNOUNCED A FEDERAL GRANT THAT WILL HELP THE EXPANSION PROJECT:
MACKENZIE SCOTT IS THE EX-WIFE OF JEFF BAZOS, THE FORMER C-E-O AND PRESIDENT OF AMAZON.
HER FOUNDATION HAS CONTRIBUTED BILLIONS OF DOLLARS TO COLLEGES AND UNIVERSITIES AROUND THE WORLD.