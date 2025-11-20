HENDERSON TO SEEK 3RD TERM IN IOWA HOUSE

IOWA HOUSE REPRESENTATIVE BOB HENDERSON WILL SEEK A 3RD TERM IN THE STATEHOUSE.
THE DISTRICT TWO SIOUX CITY REPUBLICAN SAYS HE STILL HAS WORK TO ACCOMPLISH IN SERVING THE PEOPLE OF SIOUXLAND:
THE FORMER TEACHER AND COACH SERVES ON THE HOUSE EDUCATION COMMITTEE, AND SAYS QUALITY IOWA SCHOOLS AND TEACHERS REMAIN AMONG HIS TOP PRIORITIES;
HENDERSON SAYS PROPERTY TAXES IN IOWA WILL BE A CONCERN WHEN THE LEGISLATURE CONVENES IN JANUARY FOR THE FINAL YEAR OF HIS SECOND TERM IN OFFICE:
REPUBLICANS STILL HAVE A MAJORITY IN BOTH THE IOWA HOUSE AND SENATE, AS WELL AS A SITTING GOVERNOR FOR THE UPCOMING SESSION.