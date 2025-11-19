U.S. SENATE PASSES BILL TO URGE RELEASE OF EPSTEIN FILES

IN WASHINGTON, THE HOUSE AND SENATE ON TUESDAY GAVE THEIR APPROVAL TO A BILL CALLING ON THE JUSTICE DEPARTMENT TO RELEASE FILES RELATED TO DECEASED CONVICTED SEX OFFENDER JEFFREY EPSTEIN.
THE SENATE’S APPROVAL OF THE BILL — WITHOUT ANY CHANGES FROM THE ITS FORM IN THE HOUSE — PUT SENATE MAJORITY LEADER AND SOUTH DAKOTA SENATOR JOHN THUNE AT ODDS WITH THE SPEAKER MIKE JOHNSON.
JOHNSON HAD SAID HE HAD HOPED THE SENATE WOULD AMEND THE BILL, BUT THUNE SAID IT WAS SUFFICIENT AS IS. THE BILL NOW GOES TO PRESIDENT TRUMP.
U.S. SENATOR PETE RICKETTS OF NEBRASKA RELEASED A STATEMENT AFTER SUPPORTING PASSAGE OF THE BILL SAYING ‘EPSTEIN COMMITTED DISGUSTING, ILLEGAL ACTS”, AND THAT RICKETTS HAS LONG PUSHED FOR TRANSPARENCY AND THE RELEASE OF THE EPSTEIN FILES.
THUNE FILE PHOTO