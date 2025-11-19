SIOUX CITY MAN SENTENCED ON FEDERAL DRUG CHARGES

A SIOUX CITY MAN HAS BEEN SENCED TO OVER 11 YEARS IN PRISON ON FEDERAL DRUG CHARGES.
64-YEAR-OLD DEAN CHRISTIANSEN WAS SENTENCED TUESDAY FOR CONSPIRACY TO DISTRIBUTE METHAMPHETAMINE.
EVIDENCE AT THE PLEA AND SENTENCING HEARINGS SHOWED THAT IN 2024, CHRISTIANSEN WAS INVOLVED IN A CONSPIRACY THAT DISTRIBUTED MORE THAN 170 GRAMS OF PURE METH IN THE SIOUX CITY AREA WITHIN 1,000 FEET OF A LOCAL ELEMENTARY SCHOOL.
LAW ENFORCEMENT CONDUCTED TWO CONTROLLED METH PURCHASES FROM CHRISTIANSEN, WHO ADMITTED PURCHASING ABOUT 12 POUNDS OF METH TO REPACKAGE AND DISTRIBUTE TO OTHERS.
CHRISTIANSEN HAD PREVIOUSLY BEEN CONVICTED IN THE NORTHERN DISTRICT OF IOWA OF CONSPIRACY TO DISTRIBUTE A CONTROLLED SUBSTANCE IN DECEMBER 2012.
U.S. DISTRICT COURT JUDGE LEONARD STRAND SENTENCED HIM TO 134 MONTHS’ IMPRISONMENT AND SEVEN YEARS OF SUPERVISED RELEASE FOLLOWING IMPRISONMENT.