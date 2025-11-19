Home Local News RHODEN TO SEEK FULL TERM AS SD GOVERNOR

RHODEN TO SEEK FULL TERM AS SD GOVERNOR

Woody Gottburg
SOUTH DAKOTA GOVERNOR LARRY RHODEN HAS OFFICIALLY LAUNCHED HIS CAMPAIGN TO REMAIN IN OFFICE AND RUN FOR A FULL FOUR YEAR TERM.

HE MADE THE ANNOUNCEMENT AT A RAPID CITY HOTEL TUESDAY, SAYING HE IS RUNNING FOR GOVERNOR TO KEEP SOUTH DAKOTA STRONG, FREE, AND BUILT TO LAST:

RHODEN WAS ELECTED LIEUTENANT GOVERNOR ALONGSIDE GOVERNOR KRISTI NOEM IN 2018 AND REELECTED IN 2022, AND TALKED ABOUT WHAT THEY ACCOMPLISHED:

HE TOOK OVER AS GOVERNOR IN JANUARY WHEN NOEM BECAME THE NATIONAL HOMELAND SECURITY SECRETARY.

RHODEN TALKED ABOUT SOME GOALS HE HAS IN THE MONTHS AND YEARS AHEAD FOR THE STATE:

RHODEN WILL HOLD A TOWN HALL IN SIOUX FALLS THURSDAY AT 11AM AT THE DOWNTOWN CANOPY BY HILTON.

Photo from Rhoden campaign

