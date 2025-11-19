RHODEN TO SEEK FULL TERM AS SD GOVERNOR

SOUTH DAKOTA GOVERNOR LARRY RHODEN HAS OFFICIALLY LAUNCHED HIS CAMPAIGN TO REMAIN IN OFFICE AND RUN FOR A FULL FOUR YEAR TERM.
HE MADE THE ANNOUNCEMENT AT A RAPID CITY HOTEL TUESDAY, SAYING HE IS RUNNING FOR GOVERNOR TO KEEP SOUTH DAKOTA STRONG, FREE, AND BUILT TO LAST:
RHODEN WAS ELECTED LIEUTENANT GOVERNOR ALONGSIDE GOVERNOR KRISTI NOEM IN 2018 AND REELECTED IN 2022, AND TALKED ABOUT WHAT THEY ACCOMPLISHED:
HE TOOK OVER AS GOVERNOR IN JANUARY WHEN NOEM BECAME THE NATIONAL HOMELAND SECURITY SECRETARY.
RHODEN TALKED ABOUT SOME GOALS HE HAS IN THE MONTHS AND YEARS AHEAD FOR THE STATE:
RHODEN WILL HOLD A TOWN HALL IN SIOUX FALLS THURSDAY AT 11AM AT THE DOWNTOWN CANOPY BY HILTON.
Photo from Rhoden campaign