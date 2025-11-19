REYNOLDS SIGNS HARVEST TRUCK WEIGHT PROCLAMATION

IOWA GOVERNOR KIM REYNOLDS HAS SIGNED A PROCLAMATION RELATED TO THE WEIGHT LIMITS AND TRANSPORTATION OF GRAIN, FERTILIZER, AND MANURE FROM NOW THROUGH DECEMBER 19.
THE PROCLAMATION ALLOWS VEHICLES TRANSPORTING CORN, SOYBEANS, SOYBEAN MEAL, HAY, STRAW, SILAGE, STOVER, FERTILIZER AND MANURE TO BE OVERWEIGHT, NOT EXCEEDING 90,000 POUNDS GROSS WEIGHT WITHOUT A PERMIT FOR THE DURATION OF THIS PROCLAMATION.
THIS APPLIES TO LOADS TRANSPORTED ON ALL HIGHWAYS WITHIN IOWA, EXCLUDING THE INTERSTATE SYSTEM AND THOSE WHICH DO NOT EXCEED A MAXIMUM OF 90,000 POUNDS GROSS WEIGHT.
VEHICLES MUST COMPLY WITH THE LEGAL MAXIMUM AXLE WEIGHT LIMIT OF 20,000 POUNDS, AND COMPLY WITH POSTED LIMITS ON ROADS AND BRIDGES.