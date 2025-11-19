MEDIATION HEARINGS SET OVER WOODBURY L-E-C LAWSUIT

NEXT WEEK’S WOODBURY COUNTY SUPERVISORS MEETING WILL BE DELAYED A DAY FROM TUESDAY UNTIL WEDNESDAY MORNING AT 8:30.
SUPERVISOR MARK NELSON SAYS IT’S BECAUSE SEVERAL COUNTY OFFICIALS WILL BE IN DES MOINES FOR A SPECIAL MEETING:
MEDIATE1 OC…..ENFORCEMENT CENTER. :14
IN JULY, HAUSMANN CONSTRUCTION OF LINCOLN, NEBRASKA SUED WOODBURY COUNTY, THE LOCAL LAW ENFORCEMENT CENTER BOARD AND OTHER BUSINESSES INVOLVED IN THE CENTER’S CONSTRUCTION CLAIMING DESIGN ISSUES AND OMISSIONS DELAYED THEIR WORK, AND THEY WERE UNFAIRLY BLAMED FOR NUMEROUS CONSTRUCTION ISSUES.
THE NEW JAIL WENT OVER BUDGET AND FACED SEVERAL CONSTRUCTION ISSUES BEFORE IT OPENED IN OCTOBER OF 2024.
IN JULY THE L-E-C BOARD AND COUNTY SENT A DEMAND LETTER TO HAUSMANN AND THE COMPANIES THAT HELPED BUILD THE NEW JAIL FACILITY CLAIMING THE COMPANIES COST THE PROJECT AN EXTRA SEVEN MILLION DOLLARS.
MEDIATE2 OC……..FULLY PREPARED. :15
NELSON SAYS NO OFFCIAL ACTION WILL BE TAKEN DURING THE MEDIATION:
MEDIATE3 OC…….THAT WE WOULD GET. :14
BUILDING SERVICES DIRECTOR KENNY SCHMITZ AND COUNTY SHERIFF CHAD SHEEHAN WILL ALSO ATTEND THE MEDIATION HEARINGS.