WOODBURY COUNTY REVEALS DETAILS TO DEMOLISH OLD COUNTY JAIL

WOODBURY COUNTY OFFICIALS HAVE ANNOUNCED THE START OF THE PROCESS TO OBTAIN BIDS TO DEMOLISH THE OLD COUNTY JAIL LOCATED ACROSS THE STREET FROM THE COUNTY COURTHOUSE.
BUILDING SERVICES DIRECTOR KENNY SCHMITZ EXPLAINED THE PLAN TO COUNTY SUPERVISORS ON TUESDAY:
THE COMPETITIVE BIDDING PROCESS WOULD THEN TAKE PLACE.
THE COUNTY BOARD HIRED CMBA ARCHITECTS IN SEPTEMBER TO COME UP WITH A PLAN AND TIMELINE FOR THE DEMOLITION.
CMBA’S TERRY GLADE TOLD THE BOARD WHAT STEPS HAVE ALREADY TAKEN PLACE:
GLADE SAYS THEY WILL WORK WITH THE CITY ON SOME FACETS OF THE DEMOLITION:
GLADE SAYS THE BUILDING WILL BE TAKEN DOWN “CHUNK BY CHUNK” WITH STREETS CLOSED AS NECESSARY.
A 4:40PM PUBLIC HEARING WILL TAKE PLACE DECEMBER 2ND.