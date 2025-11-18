U.S. HOUSE MEMBERS VOTE TO HAVE EPSTEIN DOCUMENTS RELEASED

THE FOUR IOWA REPUBLICANS SERVING IN THE U-S HOUSE HAVE VOTED FOR LEGISLATION THAT WOULD FORCE THE JUSTICE DEPARTMENT TO RELEASE DOCUMENTS ABOUT CONVICTED SEX OFFENDER JEFFREY EPSTEIN.
RADIO IOWA’S O. KAY HENDERSON REPORTS.
FOURTH DISTRICT CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA ALSO VOTED TO RELEASE THE EPSTEIN CASE FILES, BUT HAS NOT RELEASED A COMMENT ON THE VOTE.
SOUTH DAKOTA CONGRESSMAN DUSTY JOHNSON ISSUED A STATEMENT SAYING “JEFFREY EPSTEIN COMMITTED HEINOUS, EVIL CRIMES. WE ALL WANT TRANSPARENCY, AND FOR ANY PERSON FOUND GUILTY TO FACE THE FULL FORCE OF JUSTICE.
PRESIDENT TRUMP HAS INDICATED HE’D SIGN THE LEGISLATION, BUT IT HAS TO ALSO WIN APPROVAL IN THE U.S. SENATE, AND REPUBLICAN LEADER JOHN THUNE HAS NOT COMMITTED TO SCHEDULING A VOTE.