SPARKLIGHT DELIVERS SPECIAL DONATION TO FOOD BANK

SPARKLIGHT, SIOUX CITY’S HOMETOWN INTERNET PROVIDER, DELIVERED A SPECIAL SERVICE TO THE FOOD BANK OF SIOUXLAND TUESDAY MORNING.
KARL PAULING, SPARKLIGHT’S REGIONAL MARKETING DIRECTOR, SAYS THEY WANTED TO HELP LOCAL FAMILIES WHO MAY BE STRUGGLING WITH OBTAINING FOOD ASSISTANCE IN RECENT WEEKS IN TIME FOR THE UPCOMING HOLIDAYS:
SPARKLIGHT PURCHASED THE FROZEN TURKEYS WITH THE HELP OF A LOCAL HY-FEE FOOD STORE:
SPARKLIGHT EMPLOYEES DELIVERED THE 150 TURKEYS IN A PROCESSION OF BUCKET TRUCKS AND TECHNICIAN VEHICLES AS A GESTURE UNDERSCORING THE COMPANY’S SPIRIT OF SERVICE AND COMMUNITY CONNECTION.
THIS IS THE ONLY TURKEY DONATION THE FOOD BANK OF SIOUXLAND IS SCHEDULED TO RECEIVE THIS YEAR, MAKING THE CONTRIBUTION MORE IMPACTFUL.