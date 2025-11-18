REMSEN ST. MARY’S ESTABLISHES DONATION LOCATIONS FOR INJURED STUDENTS

IN RESPONSE TO THE NUMEROUS REQUESTS FROM THE PUBLIC TO FINANCIALLY ASSIST THE STUDENTS OF LAST SATURDAY’S TRAFFIC ACCIDENT INVOLVING THE REMSEN ST. MARY’S GIRLS BASKETBALL TEAM, THE SCHOOL ADMINISTRATION HAS ESTABLISHED ACCOUNTS AT TWO BANKS TO ACCEPT DONATIONS.
ACCOUNTS ARE AVAILABLE AT AMERICAN BANK IN REMSEN AND IOWA STATE BANK IN REMSEN UNDER THE NAME: REMSEN ST. MARY’S CATHOLIC SCHOOLS GIRLS BASKETBALL DONATION ACCOUNT.
REMSEN ST. MARY ADMINISTRATION ADVISES THAT THREE STUDENTS REMAIN HOSPITALIZED FOLLOWING THE ACCIDENT.
THE SCHOOL AND FAMILIES ARE VERY GRATEFUL FOR THE OUTPOURING OF PRAYER AND CONCERN FROM THE PUBLIC REGARDING ALL THOSE AFFECTED BY THE ACCIDENT.
LINKS TO THE TWO BANKS FOR DONATIONS ARE:
FOR AMERICAN BANK AND
https://www.iowastate.bank/locations/remsen
FOR IOWA STATE BANK.