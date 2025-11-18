RECOUNT SET FOR SGT. BLUFF SCHOOL BOND VOTE

THERE WILL BE A RECOUNT OF BALLOTS FROM THE NOVEMBER 4TH SGT BLUFF LUTON SCHOOL BOND VOTE ON MONDAY OF NEXT WEEK..
VOTERS IN THE SGT. BLUFF LUTON SCHOOL DISTRICT NARROWLY REJECTED A 37-MILLION DOLLAR SCHOOL BOND ISSUE TO BUILD A NEW PRIMARY SCHOOL.
THE MEASURE NEEDED A 60% APPROVAL RATE TO PASS, BUT RECEIVED 1173 YES VOTES WHICH UNOFFICIALLY IS 59.63 PER CENT OF THE TOTAL BALLOTS CAST, OR EIGHT VOTES SHORT.
WOODBURY COUNTY ELECTIONS COMMISSIONER MICHELLE SKAFF TOLD WOODBURY COUNTY SUPERVISORS AT THEIR TUESDAY MEETING THAT A RECOUNT REQUEST HAD BEEN MADE:
SBL RECOUNT1 OC……..ORDER THIS RECOUNT. :20
SKAFF SAYS THE RECOUNT RULES CHANGED WHEN HOUSE FILE 928 PASSED THE IOWA LEGISLATURE THIS PAST SESSION AND TOOK EFFECT IN JULY.
SHE CONSULTED WITH THE SECRETARY OF STATE’S OFFICE TO MAKE SURE IT COULD TAKE PLACE:
SBL RECOUNT2 OC……ON A PUBLIC MEASURE.
THE SERGEANT BLUFF MEASURE NEEDED 1181 YES VOTES OUT OF 1968 TOTAL BALLOTS CAST TO REACH 60%.
VOTERS CAST 1174 YES VOTES, SO THE MEASURE FAILED BY ZERO-POINT-THREE FIVE PERCENT, LESS THAN ONE PER CENT OR JUST SEVEN VOTES.
THE PETITIONERS ASKED FOR SCHOOL SUPERINTENDENT CHAD JANZEN TO SERVE ON THE THREE PERSON RECOUNT COMMITTEE.
SKAFF WILL ALSO TAKE PART AND THE TWO OF THEM CHOSE DEPUTY ELECTIONS OFFICER STEVE HOFMEYER AS THE THIRD PERSON TO RECOUNT THE BALLOTS:
SBL RECOUNT3 OC….DOING THE RECOUNT. :18
THE SUPERVISORS APPROVED THE MEASURE 3-0. TWO MEMBERS WERE ABSENT FROM THE MEETING. .
