VICTIMS INFORMATION RELEASED IN REMSEN ST. MARY’S BUS COLLISION

THE PLYMOUTH COUNTY SHERIFF HAS RELEASED MORE INFORMATION ABOUT THE VICTIMS IN SATURDAY’S TRAFFIC ACCIDENT BETWEEN A JEEP COMPASS AND A BUS CARRYING MEMBERS OF THE REMSEN ST. MARY’S GIRLS BASKETBALL TEAM.
THE SHERIFF SAYS THE BUS WAS CARRYING NINE PEOPLE WHEN IT STOPPED ON C-80 AND ATTEMPTED TO TURN LEFT TO GO NORTHBOUND ON HIGHWAY 75.
THE JEEP WAS SOUTHBOUND ON HIGHWAY 75 AND COLLIDED WITH THE BUS.
SEVERAL INJURIES OCCURRED IN THE COLLISION.
THREE FEMALES ON THE BUS, AGES 15,16, AND 18 WERE TRANSPORTED TO HOSPITALS IN OMAHA AND SIOUX FALLS WITH MAJOR INJURIES.
THE BUS DRIVER, 60-YEAR-OLD SCOTT WILLMAN OF REMSEN WHO IS ALSO THE GIRLS TEAM HEAD COACH, AND A 14 YEAR OLD WERE TAKEN TO UNITY POINT ST. LUKE’S WITH POSSIBLE INJURIES.
FOUR OTHERS ON THE BUS WERE NOT INJURED.
THE DRIVER OF THE JEEP COMPASS, 32-YEAR OLD JOSHUA MONROY OF LEMARS, WAS TAKEN TO UNITY POINT WITH MINOR INJURIES.
THREE PASSENGERS, AGES 32, 11 AND 3 ALSO WERE TAKEN TO ST.LUKE’S WITH PAIN.
THE CRASH REMAINS UNDER INVESTIGATION BY THE IOWA STATE PATROL AND PLYMOUTH COUNTY SHERIFF.