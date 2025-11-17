SIOUX CITY MAN ARRESTED ON ROBBERY CHARGES

A SIOUX CITY MAN IS IN CUSTODY FACING CHARGES FOR ALLEGEDLY TRYING TO ROB THE POPEYE’S RESTAURANT AT 801 HAMILTON BOULEVARD AROUND 5PM SUNDAY.
28-YEAR-OLD CARLOS ANTONIO CHAVEZ LOPEZ IS CHARGED WITH 2 COUNTS OF 2ND DEGREE ROBBERY AND ONE COUNT OF CRIMINAL MISCHIEF.
COURT DOCUMENTS STATE CHAVEZ LOPEZ ENTERED THE RESTAURANT, JUMPED OVER THE COUNTER AND DEMANDED MONEY FROM THE CASH REGISTER.
HE ALLEGEDLY GRABBED A VICTIM BY HER HAIR AND PUSHED HER TOWARDS THE REGISTER.
CHAVEZ LOPEZ ALSO ALLEGEDLY GRABBED A COMPUTER MONITOR OFF OF A COUNTER AND THREW IT AND THREATENED TO KIDNAP THE VICTIM.
AN EMPLOYEE INTERVENED AND HELD THE DEFENDANT ON THE FLOOR UNTIL OFFICERS ARRIVED.
CHAVEZ LOPEZ IS BEING HELD ON $25,000 BOND.