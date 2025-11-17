Home Local News PEDESTRIAN DIES AFTER STRUCK BY VEHICLE WHILE WALKING ACROSS GORDON DRIVE

A SIOUX CITY MAN HAS DIED FROM INJURIES SUFFERED ON SATURDAY WHEN HE WAS STRUCK BY A VEHICLE WHILE WALKING ACROSS GORDON DRIVE.

SIOUX CITY POLICE SAY 71-YEAR-OLD KEITH WEITZEL WAS WALKING ACROSS THE 3300 BLOCK OF GORDON
DRIVE AROUND 6:15PM WHEN HE WAS STRUCK BY A KIA SPORTAGE THAT WAS TRAVELING WESTBOUND ON
GORDON DRIVE.

WEITZEL WAS TRANSPORTED TO A LOCAL HOSPITAL BY AMBULANCE WITH LIFE THREATENING INJURIES AND LATER DIED.

POLICE SAY THE UNIDENTIFIED DRIVER OF THE KIA WAS ISSUED A CITATION FOR NOT HAVING PROOF OF INSURANCE.

