PEDESTRIAN DIES AFTER STRUCK BY VEHICLE WHILE WALKING ACROSS GORDON DRIVE

A SIOUX CITY MAN HAS DIED FROM INJURIES SUFFERED ON SATURDAY WHEN HE WAS STRUCK BY A VEHICLE WHILE WALKING ACROSS GORDON DRIVE.
SIOUX CITY POLICE SAY 71-YEAR-OLD KEITH WEITZEL WAS WALKING ACROSS THE 3300 BLOCK OF GORDON
DRIVE AROUND 6:15PM WHEN HE WAS STRUCK BY A KIA SPORTAGE THAT WAS TRAVELING WESTBOUND ON
GORDON DRIVE.
WEITZEL WAS TRANSPORTED TO A LOCAL HOSPITAL BY AMBULANCE WITH LIFE THREATENING INJURIES AND LATER DIED.
POLICE SAY THE UNIDENTIFIED DRIVER OF THE KIA WAS ISSUED A CITATION FOR NOT HAVING PROOF OF INSURANCE.
File photo