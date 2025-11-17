ONE DEAD, TWO HURT IN DAKOTA COUNTY TWO VEHICLE ACCIDENT

ONE PERSON HAS DIED AND TWO OTHERS WERE INJURED FOLLOWING A TWO VEHICLE CRASH JUST AFTER 8PM SUNDAY NIGHT IN THE SOUTHBOUND LANES OF THE KINGSBURY INTERCHANGE ON HIGHWAY 77 IN DAKOTA COUNTY NEBRASKA.
THE DAKOTA COUNTY SHERIFF SAYS A TOYOTA CAMRY DRIVEN BY A 38-YEAR-OLD MAN IDENTIFIED AS NEI DOH HTOO OF STORM LAKE, IOWA WAS TRAVELING NORTHBOUND IN THE SOUTHBOUND LANES.
HIS VEHICLE STRUCK A 2018 JEEP COMPASS DRIVEN BY 32-YEAR-OLD, ELSA PENA-LOPEZ OF DAKOTA CITY, NEBRASKA WHO WAS DRIVING SOUTHBOUND WITH HER FOUR YEAR OLD SON.
HTOO’S VEHICLE STARTED ON FIRE FROM THE COLLISION AND HE DIED FROM HIS INJURIES ON SCENE.
PENA- LOPEZ AND HER SON WERE TRANSPORTED TO UNITY POINT ST. LUKE’S HOSPITAL WHERE SHE WAS TREATED AND RELEASED.
HER SON WAS FLOWN TO CHILDREN’S HOSPITAL IN OMAHA WHERE HE REMAINS IN CRITICAL CONDITION.
THE DAKOTA COUNTY SHERIFF’S OFFICE WAS ASSISTED BY SOUTH SIOUX CITY POLICE, THE NEBRASKA STATE PATROL, AS WELL AS SIOUX CITY AND SGT. BLUFF RESCUE UNITS.