KIM PHUONG TAYLOR CONVICTION UPHELD BY FEDERAL APPEALS COURT

A FEDERAL APPEALS COURT HAS UPHELD THE VOTER FRAUD CONVICTION OF KIM PHUONG TAYLOR.
TAYLOR, THE WIFE OF FORMER WOODBURY COUNTY SUPERVISOR JEREMY TAYLOR, WAS FOUND GUILTY BY A FEDERAL JURY IN NOVEMBER OF 2023, OF 26 COUNTS OF PROVIDING FALSE INFORMATION IN REGISTERING AND VOTING, THREE COUNTS OF FRAUDULENT REGISTRATION AND 23 COUNTS OF FRAUDULENT VOTING.
SHE WAS ACCUSED OF FILLING OUT BALLOTS FROM VOTERS IN SIOUX CITY’S VIETNAMESE COMMUNITY AND SIGNING ELECTION FORMS FOR THEM TO SUPPORT HER HUSBAND’S CAMPAIGN IN 2020.
THE 8TH CIRCUIT U.S. COURT OF APPEALS RULED MONDAY THAT TAYLOR’S CONVICTION WAS SUPPORTED BY TRIAL EVIDENCE AND THE JUDGE WAS RIGHT TO DENY TAYLOR’S REQUEST TO PROVIDE JURORS WITH INSTRUCTIONS TO FURTHER DEFINE WHAT THE PROSECUTION WOULD NEED TO PROVE TO GAIN A CONVICTION.
TAYLOR WAS SENTENCED TO FOUR MONTHS IN PRISON AND FOUR MONTHS HOME CONFINEMENT, FOLLOWED BY TWO YEARS OF SUPERVISED RELEASE, AND HAS SERVED HER SENTENCE.
JEREMY TAYLOR HAD RUN AND LOST HIS BID FOR THE REPUBLICAN NOMINATION FOR CONGRESS IN 2020, BUT WAS LATER ELECTED TO THE WOODBURY COUNTY BOARD OF SUPERVISORS THAT NOVEMBER.
KIM PHUONG TAYLOR WAS ARRESTED IN EARLY 2023.