GREENWELL OBJECTS TO LATEST SCHOOL BOARD CLOSED SESSION

THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD MET IN CLOSED SESSION MONDAY, CONVENING AT 5:26PM AT 4TH AND JACKSON STREETS TO DEAL WITH A PERSONNEL MATTER INVOLVING A PERSON WHO HAD REQUESTED THE CLOSED SESSION.
AN ATTORNEY FOR THE SCHOOL BOARD AND DISTRICT GAVE HER OK FOR THE SESSION AND THEN BOARD MEMBER DAN GREENWELL ASKED BOARD PRESIDENT JAN GEORGE A QUESTION:
A ROLL CALL VOTE TO APPROVE THE CLOSED SESSION WAS CALLED AND GREENWELL VOTED NO:
GREENWELL WAS THE ONLY DISSENTING VOTE.IN THE 6-1 DECISION TO ENTER A CLOSED SESSION.
AFTER THE CLOSED SESSION, A DISTRICT SPOKESPERSON TOLD KSCJ NEWS UNDER IOWA LAW THEY CANNOT PROVIDE INFORMATION RELATED TO PERSONNEL MATTERS..