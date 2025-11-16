SIOUXLAND CHAMBER TO HOST BLOOD DRIVE ON TUESDAY

THERE’S STILL TIME TO SIGN UP FOR TUESDAY’S MOBILE BLOOD DONATION DRIVE AT THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE OFFICES AT 101 PIERCE STREET.
CHAMBER SPOKESPERSON KRISTIE MCMANAMY SAYS THEY ARE HOPING TO HAVE MANY BLOOD DONORS SHOW UP THERE BETWEEN 11AM AND 6PM::
BLOOD6 OC….THAT’S 300 PEOPLE. :25
SHE SAYS IT’S EASY TO SIGN UP:
BLOOD7 OC….A DOLLAR AMOUNT. :13
MCMANAMY SAYS IT’S IMPORTANT TO SIGN UP IN ADVANCE IF YOU CAN:
BLOOD8 OC……LESS THAN FIVE MINUTES.
AFTER DONATING THERE WILL BE SNACKS AND JUICE BOXES AVAILABLE IN THE CHAMBER OFFICE.