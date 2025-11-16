NEW DETAILS ON REMSEN ST. MARY’S BUS ACCIDENT

THE PLYMOUTH COUNTY SHERIFF HAS RELEASED MORE DETAILS REGARDING THE COLLISION EARLY SATURDAY AFTERNOON BETWEEN A JEEP COMPASS AND A STARCRAFT PRODIGY BUS CARRYING MEMBERS OF THE REMSEN ST. MARY’S GIRLS BASKETBALL TEAM.
THE SHERIFF SAYS THE BUS WAS STOPPED ON C-80 AND ATTEMPTED TO TURN LEFT TO GO NORTHBOUND ON HIGHWAY 75.
THE JEEP WAS SOUTHBOUND ON HIGHWAY 75 AND COLLIDED WITH THE BUS.
SEVERAL INJURIES OCCURRED IN THE COLLISION.
HINTON FIRE CHIEF CAMERON PEIRCE ISSUED A NEWS RELEASE SATURDAY STATING THE PASSENGER VEHICLE WAS FULLY INVOLVED ON FIRE AND THE REMSEN ST. MARY’S SCHOOL BUS HAD IMPACT DAMAGE TO THE DRIVER’S SIDE.
A MASS-CASUALTY INCIDENT WAS DECLARED WITH ALL PATIENTS TRIAGED ACCORDING TO INJURY SEVERITY AND TRANSPORTED BY AVAILABLE AMBULANCES AND HELICOPTER TO AREA HOSPITALS.
THE REMSEN ST. MARY’S GIRLS BASKETBALL TEAM WAS ON IT’S WAY HOME FROM PLAYING IN A SCRIMMAGE AT DAKOTA DUNES.
THE TOTAL NUMBER OF VICTIMS, THEIR STATUS AND THEIR NAMES HAVE NOT BEEN RELEASED.
THE CRASH REMAINS UNDER INVESTIGATION BY THE IOWA STATE PATROL AND PLYMOUTH COUNTY SHERIFF.