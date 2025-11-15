REMSEN ST, MARY’S GIRLS BASKETBALL BUS INVOLVED IN H’WAY 75 CRASH (Update)

SEVERAL INJURIES OCCURRED IN THE COLLISION OF AN S-U-V AND A BUS CARRYING THE REMSEN ST. MARY’S GIRLS BASKETBALL TEAM JUST BEFORE 1PM SATURDAY AFTERNOON AT THE INTERSECTION OF HIGHWAY 75 AND C-80 IN SOUTHERN PLYMOUTH COUNTY.
HINTON FIRE CHIEF CAMERON PEIRCE ISSUED A NEWS RELEASE STATING FIRST RESPONDERS FOUND THE PASSENGER VEHICLE WAS IN THE SOUTHBOUND LANE OF HIGHWAY 75 FULLY INVOLVED ON FIRE AND THE REMSEN ST. MARY’S SCHOOL BUS IN THE INTERSECTION WITH IMPACT DAMAGE TO THE DRIVER’S SIDE.
FIREFIGHTERS IMMEDIATELY INITIATED PATIENT CARE WHILE SIMULTANEOUSLY EXTINGUISHING THE VEHICLE FIRE.
A MASS-CASUALTY INCIDENT WAS DECLARED WITH ALL PATIENTS TRIAGED ACCORDING TO INJURY SEVERITY AND TRANSPORTED BY AVAILABLE AMBULANCES..
THE REMSEN ST. MARY’S GIRL’S BASKETBALL TEAM,WAS ON IT’S WAY HOME FROM PLAYING IN A SCRIMMAGE AT DAKOTA DUNES.
THERE HAS BEEN NO CONFIRMATION OF THE NUMBER OF INJURIES AS OF 6:20 PM SATURDAY.
Updated 6:25pm 11/15/25
———————————————————————
SEVERAL INJURIES HAVE BEEN REPORTED IN THE COLLISION OF AN S-U-V AND AN ACTIVITIES BUS EARLY SATURDAY AFTERNOON AT THE INTERSECTION OF HIGHWAY 75 AND C-80 IN SOUTHERN PLYMOUTH COUNTY.
THE SIOUX CITY CATHOLIC DIOCESE CONFIRMS THE BUS INVOLVED WAS CARRYING MEMBERS OF THE REMSEN ST. MARY’S GIRL’S BASKETBALL TEAM, WHICH WAS ON IT’S WAY HOME FROM PLAYING IN A SCRIMMAGE AT DAKOTA DUNES.
THE REMSEN ST,.MARY SCHOOL DISTRICT POSTED ON SOCIAL MEDIA THAT A ROSARY WOULD BE HELD FOR THE GIRL’S BASKETBALL TEAM FOLLOWING THE 430PM SATURDAY MASS.
AT LEAST FIVE AMBULANCES WERE DISPATCHED TO THE SCENE OF THE ACCIDENT, AND SIOUX CITY HOSPITALS WERE PLACED ON STANDBY.
SOME OF THE VICTIMS WERE TAKEN TO A SIOUX FALLS HOSPITAL.
PLYMOUTH COUNTY AUTHORITIES HAVE NOT RELEASED ANY OTHER DETAILS AT THIS TIME.