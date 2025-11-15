REMSEN ST, MARY’S GIRLS BASKETBALL BUS INVOLVED IN HIGHWAY 75 CRASH

SEVERAL INJURIES HAVE BEEN REPORTED IN THE COLLISION OF AN S-U-V AND AN ACTIVITIES BUS EARLY SATURDAY AFTERNOON AT THE INTERSECTION OF HIGHWAY 75 AND C-80 IN SOUTHERN PLYMOUTH COUNTY.
THE SIOUX CITY CATHOLIC DIOCESE CONFIRMS THE BUS INVOLVED WAS CARRYING MEMBERS OF THE REMSEN ST. MARY’S GIRL’S BASKETBALL TEAM, WHICH WAS ON IT’S WAY HOME FROM PLAYING IN A SCRIMMAGE AT DAKOTA DUNES.
THE REMSEN ST,.MARY SCHOOL DISTRICT POSTED ON SOCIAL MEDIA THAT A ROSARY WOULD BE HELD FOR THE GIRL’S BASKETBALL TEAM FOLLOWING THE 430PM SATURDAY MASS.
AT LEAST FIVE AMBULANCES WERE DISPATCHED TO THE SCENE OF THE ACCIDENT, AND SIOUX CITY HOSPITALS WERE PLACED ON STANDBY.
SOME OF THE VICTIMS WERE TAKEN TO A SIOUX FALLS HOSPITAL.
PLYMOUTH COUNTY AUTHORITIES HAVE NOT RELEASED ANY OTHER DETAILS AT THIS TIME.