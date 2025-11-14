Home Local News VISIT ANTARCTICA IN NEW SC MUSEUM EXHIBIT

By
Woody Gottburg
-
4
A NEW EXHIBIT FEATURING THE SOUTH POLE IS NOW ON DISPLAY AT THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM.

CURATOR MATT ANDERSON SAYS ” WALKING IN ANTARCTICA” FEATURES PHOTOGRAPHY, SCULPTURE, AND AUDIO NARRATIVE FROM HELEN GLAZER;

ANTARCTICA1 OC……….WIND BLOWN SAND. :32

SHE HAD ACCESS TO PROTECTED AREAS THAT CAN ONLY BE ENTERED WITH GOVERNMENT PERMITS OR IN THE COMPANY OF A SKILLED MOUNTAINEER:

ANTARCTICA2 OC….IN ANTARCTICA. :18

ANDERSON SAYS ANTARCTICA REALLY IS THE WORLD’S LARGEST DESERT:

ANTARCTICA3 OC…….ODDLY. :14

THE EXHIBITION IS ORGANIZED AS A SERIES OF WALKS OVER FROZEN LAKES, AROUND TOWERING GLACIERS AND SEA ICE FORMATIONS, INTO A MAGNIFICENT FROZEN ICE CAVE, ACROSS FIELDS OF SURREAL-LOOKING BOULDERS, AND THROUGH A LIVELY COLONY OF NESTING PENGUINS.

ANTARCTICA4 OC…PARTICULAR PICTURE. :12

THE EXHIBIT IS ON DISPLAY NOW THROUGH NEXT MARCH 9TH.

