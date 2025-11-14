VISIT ANTARCTICA IN NEW SC MUSEUM EXHIBIT

A NEW EXHIBIT FEATURING THE SOUTH POLE IS NOW ON DISPLAY AT THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM.
CURATOR MATT ANDERSON SAYS ” WALKING IN ANTARCTICA” FEATURES PHOTOGRAPHY, SCULPTURE, AND AUDIO NARRATIVE FROM HELEN GLAZER;
SHE HAD ACCESS TO PROTECTED AREAS THAT CAN ONLY BE ENTERED WITH GOVERNMENT PERMITS OR IN THE COMPANY OF A SKILLED MOUNTAINEER:
ANDERSON SAYS ANTARCTICA REALLY IS THE WORLD’S LARGEST DESERT:
THE EXHIBITION IS ORGANIZED AS A SERIES OF WALKS OVER FROZEN LAKES, AROUND TOWERING GLACIERS AND SEA ICE FORMATIONS, INTO A MAGNIFICENT FROZEN ICE CAVE, ACROSS FIELDS OF SURREAL-LOOKING BOULDERS, AND THROUGH A LIVELY COLONY OF NESTING PENGUINS.
THE EXHIBIT IS ON DISPLAY NOW THROUGH NEXT MARCH 9TH.