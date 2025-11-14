SC SCHOOL BOARD TO MEET IN CLOSED SESSION MONDAY

THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD WILL MEET IN A SPECIAL SESSION ON MONDAY.
THE BOARD WILL MEET IN SPECIAL SESSION AT 5:15PM IN THE EDUCATIONAL SERVICE CENTER AT 4TH AND JACKSON STREETS TO DEAL WITH A PERSONNEL MATTER.
NO VOTE OR OTHER ITEM IS LISTED AFTER THEY RETURN TO OPEN SESSION.
NO OTHER DETAILS ABOUT THE MEETING ARE BEING RELEASED.
THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL BOARD MET IN SPECIAL SESSION THIS PAST TUESDAY.
THE DISTRICT RELEASED A STATEMENT AFTER THAT MEETING SAYING SUPERINTENDENT DR. JUAN CÓRDOVA WAS PLACED ON PAID ADMINISTRATIVE LEAVE, EFFECTIVE NOVEMBER 6.
file photo