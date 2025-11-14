PLYMOUTH COUNTY GOP TO HOST CANDIDATES FOR GOVERNOR

PLYMOUTH COUNTY REPUBLICANS WILL HOST AN IOWA GUBENATORIAL CANDIDATE’S MEET AND GREET THIS TUESDAY NIGHT IN LE MARS.
SPOKESMAN DON KASS EXPLAINS:
THERE WILL BE TWO MODERATORS FOR THE EVENT:
OPENING REMARKS WILL BE MADE AT 6:50PM AND STATE SENATOR KEVIN ALONS WILL MAKE THE CLOSING REMARKS.
IT’S A TICKETED EVENT AND THOSE ATTENDING MUST REGISTER ON THE PLYMOUTH COUNTY GOP FACEBOOK PAGE OR WEBSITE THROUGH A Q-R CODE.
THE GOLF COURSE IS LOCATED AT 935 PARK LANE IN LE MARS.