PLYMOUTH COUNTY GOP TO HOST CANDIDATES FOR GOVERNOR

PLYMOUTH COUNTY REPUBLICANS WILL HOST AN IOWA GUBENATORIAL CANDIDATE’S MEET AND GREET THIS TUESDAY NIGHT IN LE MARS.

SPOKESMAN DON KASS EXPLAINS:

THERE WILL BE TWO MODERATORS FOR THE EVENT:

OPENING REMARKS WILL BE MADE AT 6:50PM AND STATE SENATOR KEVIN ALONS WILL MAKE THE CLOSING REMARKS.

IT’S A TICKETED EVENT AND THOSE ATTENDING MUST REGISTER ON THE PLYMOUTH COUNTY GOP FACEBOOK PAGE OR WEBSITE THROUGH A Q-R CODE.

THE GOLF COURSE IS LOCATED AT 935 PARK LANE IN LE MARS.

