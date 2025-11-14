NEBRASKA DEBUTS DIGITAL ASSET BANK IN NORFOLK

NEBRASKA IS HOME TO A NEW DIGITAL ASSET BANK.
GOVERNOR JIM PILLEN SIGNED A CHARTER THIS WEEK THAT ALLOWS FOR TELCOIN DIGITAL ASSET BANK, A NORFOLK-BASED COMPANY TO BECOME THE FIRST DIGITAL ASSET BANK OF ITS KIND IN THE UNITED STATES.
THE CHARTER WILL SUBJECT TELCOIN TO STATE REGULATION AND BACKS ITS CRYPTOCURRENCY PREDOMINATELY WITH FEDERAL BONDS OR FDIC-INSURED NEBRASKA BANKS.
PAUL NEUNER, THE FOUNDER AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF TELCOIN. SAYS “THIS CHARTER IS A MILESTONE IN THE HISTORY OF BANKING, BUT IT ALSO DEMONSTRATES THAT RURAL COMMUNITIES CAN PLAY A PART IN EMERGING TECHNOLOGIES. NORFOLK, NEBRASKA CAN BE AT THE CENTER OF THE INTERNET OF MONEY.”