IOWA FOOD BANKS RECEIVE MILLION DOLLAR STATE FUNDING HELP

IOWA’S SIX REGIONAL FOOD BANKS HAVE RECEIVED ENOUGH DONATIONS THIS MONTH TO TRIGGER THE ONE MILLION DOLLARS IN STATE FUNDING GOVERNOR REYNOLDS PLEDGED TO MATCH THOSE PRIVATE CONTRIBUTIONS.
THE STATE’S LARGEST FOOD BANK SERVES 55 COUNTIES AND WILL GET ABOUT 475-THOUSAND DOLLARS FROM THE STATE. FOOD BANK OF IOWA
SPOKESWOMAN ANNETTE HACKER SAYS TO PUT THAT IN PERSPECTIVE, THE ORGANIZATION SPENT WELL OVER
HALF A MILLION DOLLARS JUST THIS WEEK BUYING FOOD.
HACKER SAYS THE MANAGERS OF SOME OF THE FOOD PANTRIES SERVED BY THE DES MOINES-BASED FOOD BANK OF IOWA ESTIMATE THE NUMBER OF PEOPLE COMING THROUGH THEIR DOORS HAS DOUBLED AND IN SOME CASES TRIPLED SO FAR THIS MONTH.
STATE OFFICIALS ANNOUNCED THURSDAY THAT BY SOMETIME TODAY ALL 130-THOUSAND IOWA HOUSEHOLDS THAT ARE SIGNED UP FOR SNAP BENEFITS SHOULD HAVE THE MONEY DELIVERED TO THEIR ELECTRONIC BENEFIT CARDS.
VALERIE PETERSEN, ASSOCIATE DIRECTOR OF THE FOOD BANK OF SIOUXLAND, SAYS PART OF THE SPIKE IN FOOD DEMAND IS COMING FROM OLDER IOWANS.
WHEN SNAP BENEFITS EXPIRED, THE FOOD BANK OF SIOUXLAND SAW THEIR PANTRY VISITS ALMOST DOUBLE — BUT AT THE SAME TIME PETERSEN SAYS SHE SAW MORE VOLUNTEERS COME IN TO HELP.
COMPANIES HOSTED MORE FOOD DRIVES AND PEOPLE INCREASED THEIR DONATIONS.
HACKER, A SPOKESWOMAN FOR THE STATE’S LARGEST FOOD BANK, SAYS IT’S CLEAR CHALLENGING TIMES ARE AHEAD:
FOOD BANKS ARE ABLE TO BUY FOOD IN BULK AT CHEAPER PRICES.
RADIO IOWA