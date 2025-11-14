GRASSLEY SAYS NEW THC RULES MAY AFFECT IOWA BUSINESSES

DOZENS OF STORES, BREWERIES AND OTHER IOWA MERCHANTS THAT SELL PRODUCTS CONTAINING T-H-C MAY FACE CLOSURE AS THE BILL PRESIDENT TRUMP SIGNED TO END THE FEDERAL GOVERNMENT SHUTDOWN INCLUDED AN AMENDMENT TO CAP T-H-C SALES.
THAT PART OF THE LAW WON’T TAKE EFFECT FOR A YEAR, AND MERCHANTS HOPE TO SWAY CONGRESS TO CHANGE IT BEFORE THEN.
DURING A CONFERENCE CALL WITH IOWA REPORTERS, IOWA SENATOR CHUCK GRASSLEY WAS ASKED IF HE’D CONSIDER REVERSING THE RESTRICTIONS.
THE LAW CAPS THE AMOUNT OF T-H-C TO LESS THAN A HALF MILLIGRAM PER CONTAINER FOR HEMP PRODUCTS, WHILE CURRENT IOWA LAW ALLOWS UP TO 10 MILLIGRAMS OF T-H-C PER CONTAINER.
GRASSLEY SAYS STORES WILL HAVE A YEAR TO CLEAR OUT THE MORE POTENT ITEMS.
GRASSLEY SAYS THE MORE POWERFUL PRODUCTS NEED TO BE TAKEN OFF THE SHELVES.
SEVERAL IOWA COMPANIES MAKE CANNABIS-INFUSED BEVERAGES.