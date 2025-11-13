WENZEL TRIAL WRAPS UP

TESTIMONY ENDED THURSDAY MORNING IN THE BENCH TRIAL OF A SIOUX CITY MAN CHARGED WITH ATTEMPTED MURDER AND TEN OTHER COUNTS IN WOODBURY COUNTY DISTRICT COURT.
ON WEDNESDAY THE DEFENDANT, 38-YEAR-OLD DANIEL WENZEL, PLEADED GUILTY TO SEVEN OF THE CHARGES.
ATTORNEYS IN THE CASE MADE THEIR CLOSING REMARKS THURSDAY IN THE CASE WHERE WENZEL IS ACCUSED OF ATTEMPTED MURDER FOR ALLEGEDLY FIRING SHOTS AT POLICE OFFICERS DURING A TRAFFIC PURSUIT ON AUGUST 8TH ON LEWIS BOULEVARD IN SIOUX CITY.
WENZEL LATER FLED ON FOOT AND IS CHARGED WITH ASSAULTING A MALE ARRESTING OFFICER, RESULTING IN SERIOUS INJURIES TO THE OFFICER’S FACE.
JUDGE STEVEN ANDREASEN PRESIDED OVER THE BENCH TRIAL AND WILL EVENTUALLY ISSUE A RULING ON THE REMAINING FOUR CHARGES AGAINST WENZEL.