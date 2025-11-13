SIOUX CITY MAN SENTENCED TO LIFE IN PRISON

A SIOUX CITY MAN ACCUSED OF KILLING A NEBRASKA PRIEST IN 2023 HAS BEEN SENTENCED TO LIFE IN PRISON IN THE CASE.
KIERRE WILLIAMS WAS CHARGED IN THE STABBING DEATH OF 65-YEAR-OLD FATHER STEPHEN GUTGSELL IN THE RECTORY OF ST. JOHN THE BAPTIST CATHOLIC CHURCH IN FORT CALHOUN, NEBRASKA IN DECEMBER OF 2023.
WILLIAMS WAS SENTENCED WEDNESDAY TO LIFE IN PRISON FOR FIRST-DEGREE MURDER, 45-TO-50 YEARS FOR POSSESSION OF A FIREARM WHILE COMMITTING A FELONY, 20 YEARS FOR BURGLARY, AND FOUR YEARS FOR POSSESSION OF A DEADLY WEAPON BY A PROHIBITED PERSON.
WILLIAMS HAD ORIGINALLY ENTERED A PLEA OF NOT GUILTY BY REASON OF INSANITY, BUT CHANGED THAT TO GUILTY IN COURT IN LATE OCTOBER DURING A PRE-TRIAL HEARING.