RHODEN MAY ANNOUNCE DECISION TO RUN FOR FULL TERM AS GOVERNOR NEXT WEEK

IT APPEARS SOUTH DAKOTA GOVERNOR LARRY RHODEN IS ENTERING THE RACE TO KEEP HIS JOB.
A LISTING ON EVENTBRITE SAYS HE WILL MAKE A “SPECIAL ANNOUNCEMENT” IN RAPID CITY NEXT TUESDAY.
RHODEN WOULD BECOME THE FOURTH REPUBLICAN TO ANNOUNCE AN ELECTION BID FOR GOVERNOR, JOINING U.S. REPRESENTATIVE DUSTY JOHNSON, HOUSE SPEAKER JON HANSEN AND ABERDEEN BUSINESSMAN TOBY DOEDEN.
RHODEN, WHO WAS THE STATE’S LT. GOVERNOR, BECAME SOUTH DAKOTA’S 34TH GOVERNOR IN JANUARY WHEN KRISTI NOEM STEPPED DOWN TO ACCEPT A FEDERAL POSITION AS HOMELAND SECURITY DIRECTOR.
KSCJ file photo