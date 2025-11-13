NEW AIR MUSEUM KIOSK TO SPUR INTEREST IN AVIATION CAREERS

SIOUX CITY’S MID AMERICA MUSEUM OF AVIATION AND TRANSPORTATION DEDICATED A NEW CAREER KIOSK ON THURSDAY WITH A CHAMBER OF COMMERCE RIBBON CUTTING.
EXECUTIVE DIRECTOR KEVIN BLOSCH SAYS THE JUNIOR LEAGUE OF SIOUXLAND AND FED EX EXPRESS HAVE SPONSORED THE NEW FEATURE WITH TWO IPADS AND TWO STANDS ARE AVAILABLE TO USE:
BLOSCH SAYS THE NEW RESOURCE COMPLIMENTS THEIR STEM LEARNING CENTER LOCATED IN THEIR FORMER FED EX PLANE:
BLOSCH SAYS THE KIOSK IS AVAILABLE ANY TIME THE AIR MUSEUM IS OPEN:
MUSEUM BOARD MEMBER STACIE HAYS, V-P OF ENROLLMENT AT MORNINGSIDE UNIVERSITY SAID, “THE GOAL IS TO HELP YOUNG PEOPLE, ESPECIALLY YOUNG WOMEN, TO FIND AND EXPLORE CAREERS IN AVIATION.