I-29 MONONA COUNTY BRIDGE DAMAGED

IF YOU DRIVE THROUGH THE INTERSTATE 29 EXIT 112 IN MONONA COUNTY AND ON THE IOWA 175 BRIDGE OVER I-29 WEST OF ONAWA YOU NEED TO BE AWARE OF CLOSURES THAT WILL AFFECT YOUR TRIP.
THE IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION’S SIOUX CITY CONSTRUCTION OFFICE SAYS THE IOWA 175 BRIDGE OVER I-29 WAS HIT THURSDAY BY AN OVERSIZED, OVERWEIGHT LOAD.
THE IOWA DOT HAS THE IOWA 175 BRIDGE AS WELL AS PORTIONS OF I-29 IN THE AREA CLOSED WHILE AN INSPECTION IS PERFORMED AND CLEANUP WORK ASSOCIATED WITH THE BRIDGE THAT WAS HIT IS TAKING PLACE.
ONCE THE INSPECTION AND ASSOCIATED WORK IS COMPLETE, IOWA 175 OVER I-29 WILL BE DOWN TO A SINGLE LANE OF ALTERNATING TRAFFIC USING A TEMPORARY SIGNAL.
THE BRIDGE HAS BEEN HIT BEFORE AND IS POSTED FOR LOW CLEARANCE.
REPAIRS HAVE BEEN MADE PREVIOUSLY AS WELL.
THE STRUCTURE IS ANTICIPATED TO BE REPLACED IN 2026.