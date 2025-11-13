FUNDRAISER FOR FOOD BANK OF SIOUXLAND TO BE HELD SATURDAY

THE SIOUXLAND GOOD TROUBLEMAKERS AND SWEETGRASS UPRISING ARE HOLDING A COMMUNITY WIDE FOOD DRIVE FUNDRAISER IN PARTNERSHIP WITH THE FOOD BANK OF SIOUXLAND THIS SATURDAY FROM 1 TO 2 P.M. AT THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM GREEN SPACE.
ORGANIZERS ARE ASKING THOSE WHO STOP BY THE MUSEUM TO DONATE CASH, DEBIT, OR CHECK DONATIONS TO THE FOOD BANK OF SIOUXLAND FOR THEIR FOOD FOR KID’S BACKPACK PROGRAM AND MOBILE FOOD PANTRIES.
THE FOOD BANK WILL BE THERE TO TAKE DONATIONS FROM 1 TO 2 P.M.
A PRIVATE DONOR WILL MATCH WHATEVER IS RAISED DOLLAR FOR DOLLAR.
THE TWO GROUPS HAVE RAISED SEVERAL THOUSAND DOLLARS OVER THE PAST FEW MONTHS FOR SIOUXLAND NON-PROFITS.
FOR THOSE WHO WANT TO MARCH PRIOR TO THE MUSEUM, ONE WILL START AT NOON AT ADVANCED AUTO PARTS,IN SOUTH SIOUX CITY.