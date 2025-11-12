U.S. HOUSE PASSES BILL TO REOPEN FEDERAL GOVT

THE U.S. HOUSE PASSED A BILL WEDNESDAY NIGHT THAT WILL END THE LONGEST GOVERNMENT SHUTDOWN IN AMERICAN HISTORY.
PRESIDENT TRUMP PLANNED TO SIGN IT IMMEDIATELY.
IOWA 4TH DISTRICT CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA VOTED TO END THE DEMOCRAT SHUTDOWN AND REOPEN THE FEDERAL GOVERNMENT.
FEENSTRA ISSUED A STATEMENT SAYING “IT’S SHAMEFUL THAT DEMOCRATS KEPT THE GOVERNMENT SHUT DOWN ALL TO GIVE FREE HEALTHCARE TO ILLEGAL IMMIGRANTS AND SPEND $1.5 TRILLION WE DON’T HAVE.
HE SAYS THEY FORCED OUR TROOPS, BORDER PATROL AGENTS, AND AIR TRAFFIC CONTROLLERS TO WORK WITHOUT PAY AND HURT OUR FARMERS DURING HARVEST SEASON.
DEMOCRATS’ PROPOSALS TO INCREASE MEDICAID FUNDING AND EXTEND AFFORDABLE CARE ACT TAX CREDITS WEREN’T INCLUDED IN THE BILL.
THEY WILL GET A CHANCE IN DECEMBER TO VOTE FOR THOSE POLICIES.
REPUBLICANS PROMISE THEY WON’T SUPPORT A SOLUTION THAT GIVES MORE MONEY TO INSURANCE COMPANIES.
Fox News contributed to this story